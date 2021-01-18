أخبار عاجلة

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان -
"قمر بين عنقودين".. تفاصيل ظاهرة فلكية تشاهد في سماء الوطن العربي الليلة -
أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس وملك الأردن في عمّان

Print
جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي وملك الأردن في عمّان جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس وملك الأردن في عمّان

مصراوي Masrawy

05:16 م الإثنين 18 يناير 2021

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح اليوم الاثنين، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا"

السيسي عن مشروع الفيروز: "تعالوا هنا وعيشوا"

شبكة عيون الإخبارية