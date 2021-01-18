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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.