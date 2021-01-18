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سرقة الأراضي على مرأى ومسمع من الحي.. نائب عين شمس يطالب وزير التنمية المحلية بالتحقيق

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سرقة الأراضي على مرأى ومسمع من الحي.. نائب عين شمس يطالب وزير التنمية المحلية بالتحقيق سرقة الأراضي على مرأى ومسمع من الحي.. نائب عين شمس يطالب وزير التنمية المحلية بالتحقيق

مصراوي Masrawy

04:37 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس، قائلاً: "الأراضي تسرق على مرأى ومسمع من الحي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنجازات وزارته.

وشدد البرلماني على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في عين شمس، بقوله: "الشوارع في المنطقة مكسرة.. والأهالي بتصرخ".

في سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس بسرعة تفعيل "التابلت" المُسلم إليهم؛ لاستخدامه في تقديم طلبات الكلمة، وتلقي كل التقارير الخاصة بالمجلس، فضلًا عن فعاليات المجلس المختلفة.

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