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مصراوي Masrawy

روما - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، اليوم الإثنين، إن اعتقال المعارض أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا يعد أمرًا غير مقبول.

وكتب فيكو ،في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "الحقوق الأساسية للمواطنين غير قابلة للتفاوض، واحترامها يسبق أي شكل من أشكال التعاون"، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأضاف رئيس مجلس النواب قائلًا "معنى اتحادنا (الدول الأوروبية) يقاس عند مواجهة مثل هذه المواقف".

وكان المعارض الروسي نافالني قد اعتقل من قبل السلطات الروسية لدى عودته لبلاده أمس /الأحد/ قادماً من ألمانيا، حيث تلقى العلاج بعد محاولة تسميمه، مما أثار عددًا من الانتقادات الأوروبية والدولية.