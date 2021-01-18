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طقس 6 أيام.. أمطار على القاهرة لفترات متقطعة في يومين

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طقس 6 أيام.. أمطار على القاهرة لفترات متقطعة في يومين طقس 6 أيام.. أمطار على القاهرة لفترات متقطعة في يومين

مصراوي Masrawy

04:40 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من الثلاثاء 19 يناير إلى الأحد 24 يناير، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:.

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة:

- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت:

- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد:

  • شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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