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برلماني: لدينا خلل في الصناديق الخاصة بالمحافظات.. وتقنين الأراضي بالواحات أزمة

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برلماني: لدينا خلل في الصناديق الخاصة بالمحافظات.. وتقنين الأراضي بالواحات أزمة برلماني: لدينا خلل في الصناديق الخاصة بالمحافظات.. وتقنين الأراضي بالواحات أزمة

مصراوي Masrawy

04:42 م الإثنين 18 يناير 2021

وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا واضحًا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومَن يراقبها، بقوله: "للأسف دائمًا يقال لنا إن الصناديق الخاصة فاضية، مَن هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق؟ من يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارته.

وأضاف أبو العلا أن هناك خللًا واضحًا في هذه الصناديق، ويجب إيضاح الأمر في بيان وزير التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على أهمية التعديل التشريعي أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالي، وأنهم قاطنون في هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالي دفعها.

وكان محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارته أمام مجلس النواب، قائلًا:" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره (90) مليار جنيه استفاد منها نحو 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكباري المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كل المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب (أملاك الدولة)، وعوائد التصالح في مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".

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