طقس 6 أيام.. أمطار على القاهرة لمدة 48 ساعة

مصراوي Masrawy
04:40 م الإثنين 18 يناير 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من الثلاثاء 19 يناير إلى الأحد 24 يناير، والتي جاءت على النحو التالي:
الثلاثاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:.
- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
الجمعة:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
السبت:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
الأحد:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.