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برلماني لوزير التنمية المحلية: التصالح خيال.. ومش حاسين إن فيه محليات

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برلماني لوزير التنمية المحلية: أسعار التصالح خيال.. ومش حاسين إن فيه محليات برلماني لوزير التنمية المحلية: التصالح خيال.. ومش حاسين إن فيه محليات

مصراوي Masrawy

04:25 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قائلا: من الجاني في قانون التصالح بمخالفات البناء: السلطة التنفيذية أم المشرع..؟ وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية بشأن ما تم في تنفيذ برنامج .

وأشار النائب إلى أن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء: "نحن نتحمل فواتير المحافظين في الشارع".

وتابع موجها كلامه للوزير: "هذا الإهمال ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة، مش حاسين إن فيه محليات على أرض الواقع ولا توجد معدات للنظافة، إنتو عايشين إزاي ومعيشين الشعب إزاي؟، لازم حلول جذرية علشان مشكلة النظافة".

وأشار النائب إلى أن مركز ملوي بمحافظة المنيا هناك به شرائح في المجتمع فقيرة، وأسعار التصالح بها مغالاة لا يتحملها الأهالي، قائلا: "الأسعار خيالية ولا يتحملها بشر... رفقا بالمواطن الغلبان ومحدود الدخل".

وأكد عضو مجلس النواب أن الطرق في مركز ملوي متهالكة: "لا يوجد شارع يعرف يمشي فيه برجليه، والبهوات بتوع الغاز لم يردوا الشيء لأصله".

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مصراوي Masrawy

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