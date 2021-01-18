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اشترى أدوات طبية لذبحه.. 5 قرارات للنيابة بشأن الأب قاتل نجله في الدقهلية

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اشترى أدوات طبية لذبحه.. 5 قرارات للنيابة بشأن الأب قاتل نجله في الدقهلية اشترى أدوات طبية لذبحه.. 5 قرارات للنيابة بشأن الأب قاتل نجله في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:58 م الإثنين 18 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

أمر المستشار أحمد الصادق، مدير نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المصورة، اليوم الإثنين بحبس الأب المتهم بذبح نجله 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قرر مدير النيابة التحفظ على المشرط الطبي المستخدم في الجريمة وكذلك التحفظ على السيارة التي نقل بها نجله لتنفيذ جريمته والاستعلام عن مالكها.

وشملت قرارات النيابة العامة استدعاء زوجة المتهم، بالإضافة إلى طلب المساعدات الفنية لتفريغ كاميرات الفيديو الموجودة بمحيط الحادث.

واستمعت نيابة مركز المنصورة لأقوال الأب المتهم بذبح نجله، حيث قال الأب فى اعترافاته أمام النيابة "ابنى مريض ومصاب بكهرباء زائدة بالمخ وتنتابه حالات هياج كل فترة وتسبب ذلك في العديد من المشاكل وأنه قبل الواقعة بعدة أيام سمعته يحدث نفسه وهو في الحمام ويقول إنى ووالدته نحب شقيقته أكثر منه وأنه لازم يقتلنا كلنا فخفت أن يرتكب جريمة وأن يتعب في حياته فقررت أن أقتله حتى يرتاح".

وتابع قائلا "في يوم الواقعة اصطحبته إلى صيدلية واشتريت مشرط طبي ومنوم ومناديل ورقية، وقمت بإعطاءه المنوم وأقدمت على ذبحه بالمشرط الطبي أثناء نومه وقمت عقب ذلك بحمل الجثة وإلقائها بمكان العثور عليها بقرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة وقمت بإخفاء أدوات الجريمة".

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