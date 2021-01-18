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مبادرات جديدة لدعم صناع مدينة دمياط للأثاث

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مبادرات جديدة لدعم صناع مدينة دمياط للأثاث مبادرات جديدة لدعم صناع مدينة دمياط للأثاث

مصراوي Masrawy

04:53 م الإثنين 18 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الإثنين، مع المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأثاث، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة، وإشراك الصناع ببعض المبادرات خلال الفترة المقبلة.

وناقشت "المحافظ" آليات مشاركة مدينة دمياط للأثاث بالمعرض الذي ستقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، مطلع فبراير المقبل، وذلك على غرار ما جرى تنفيذه بمحافظة المنيا نوفمبر المنقضي، للترويج لمنتجات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي، وكذا إشراك الصناع بالمدينة بمبادرات فرش الوحدات السكنية ببعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على حرص كافة الأجهزة المعنية على فتح أسواق جديدة، لمنتجات الصناع بمدينة دمياط للأثاث واستعادة مكانة الأثاث الدمياطي، بخريطة الصناعة المحلية و انطلاقها نحو العالمية.

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