"الكابوس".. الطفلة هدى تروى لحظات الرعب تحت أنقاض المنزل المنهار في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

كابوس مرعب عاشته الطفلة "هدى" بعدما استيقظت من نومها على فاجعة انهيار المنزل الذي تعيش فيه رفقة أسرتها، قبل أن تنقذها العناية الإلهية بتدخل قوات الحماية المدنية.

"نفسي اشرب ميه .. إخواتي تحت الأنقاض".. بهذه الكلمات تُعبّر الطفلة هدى محمود عبدالغني، إحدى الناجيات من انهيار منزل في قرية شُطب بمحافظة أسيوط، عن مأساتها ولحظات الخوف والفزع التي عاشتها تحت الأنقاض حتى نجحت الحماية المدنية من انتشالها برفقة شقيقها "عبدالله".

" هدى" روت لـ"مصراوي" لحظات الرعب والأمل التي عاشتها خلال انهيار المنزل وحتى انقاذها.

قالت الطفلة هدى محمود، بالصف الأول الاعدادي، في حديثها مع موقع "مصراوي": إنها كانت نائمة داخل حجرتها برفقة أشقائها عبدالله وفاطمة، وفي لمح البصر شعرت بشيء وقع فوق دماغي وتعالت معها أصوات الصراخ من تحت أنقاض المنزل".

وأضافت الطفلة هدى، أنها ظلت تحت الأنقاض لعدة ساعات تسمع أصوات الجيران والأقارب ورجال الحماية المدنية في رحلة البحث عن الناجين تحت أنقاض المنزل؛ قائلة:" قعدت أنده عليهم نفسي أشرب ميه.. إخواتي عبدالله وفاطمة فيين!!".

وأشارت هدى، إلى أنها لم تتذكر أي شي عن لحظة انتشالها من تحت أنقاض المنزل حتى وصولها إلى مستشفى الإيمان العام، وتلقي الإسعافات الأولية وتماثلها للشفاء.

وقال عمرو حسين عبدالله، ابن الطفلة "هدى" لـ"مصراوي":"مع دقات السابعة صباحًا أمس الأحد، تلقيت اتصالاً من أحد الأصدقاء يخبرني بحادث انهيار جزئي لمنزل عمي محمود عبدالغني، وبداخله عدد من الأطفال؛ مضيفًا:"رمحت على البيت بسرعة وفوجئت بالحادث والجيران وقوات الأمن والأجهزة التنفيذية في كل مكان حول المنزل".

وأضاف عمرو، واصل رجال الحماية المدنية أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض ونحن نسمع صراخ الطفل عبدالله، وصوت الطفلة هدى وهي تقول نفسي اشرب ميه، بعدها تم استخراج الطفل عبدالله ثم الطفلة فاطمة ولكن كانت فارقت روحها الحياة، واستكمل رجال الحماية المدنية العمل حتى خروج الطفلة هدى بعد ساعتين قضتها تحت الأنقاض.

وأوضح محمود عبدالغني، والد الأطفال الثلاثة، لـ"مصراوي":" إنه يعمل حداد مسلح ووقت وقوع الحادث كنت خارج محافظة أسيوط في العمل بأحد المشروعات، وتلقيت اتصال من أحد الجيران بقرية شطب يخبرني بحادث انهيار جزئي لمنزل وبداخله عدد من أسرتي".

وأشار عبدالغني، إلى أنه قرر ترك العمل والعودة إلى محافظة أسيوط للاطمئنان على أسرته حيث لديه 5 أطفال، مشيرًا إلى أنه بعد العودة أخبرتني زوجتي أن الطفلة فاطمة توفيت بينما هدى وعبدالله تم انقاذهم؛ مضيفًا إلى أنه يجلس هو وأسرته عن شقيقه نظرًا لأن المبنى مهدد بالانهيار في أي وقت".

ولقيت طفلة مصرعها، وأصيب 2 آخرين، أمس الأحد، إثر انهيار جزء من منزل قديم في قرية شطب بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي قرية شطب، بمصرع طفلة وإصابة 2 آخرين بعد انهيار جزء من المنزل عليهم.

تبين من المعاينة الأولية، وفاة الطفلة "فاطمة" وإصابة "هدى.م" 13 عامًا، و"عبدالله.م" 4 سنوات، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.