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بعد تداول صوره على "فيسبوك".. الداخلية تقدم مساعدات للطفل بائع الحلوى بالبحيرة

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بعد تداول صوره على "فيسبوك".. الداخلية تقدم مساعدات للطفل بائع الحلوى بالبحيرة بعد تداول صوره على "فيسبوك".. الداخلية تقدم مساعدات للطفل بائع الحلوى بالبحيرة

مصراوي Masrawy

04:41 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

سارعت الأجهزة الأمنية في تقديم مساعدات لطفل يبيع الحلوى عقب تداول صوره على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صور لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات يقوم ببيع بعض الحلوى بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ملتمساً مساعدة الطفل المذكور.

بالفحص أمكن تحديد هوية الطفل وتبين أنه يقيم طرف جدته لوالدته - مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وتم التقابل معها وبمناقشتها تبين عدم إرتياده للمدرسة وإقامته رفقتها منذ فترة ، فى حين يقيم والديه وخمسة من أشقائه بمحافظة القاهرة ، وبسؤالهما عن مصدر دخلهما أفادا بقيام الطفل ببيع الحلوى يومياً بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور .

على الفور تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة إلى محل إقامة الطفل وجدته وتم تقديم بعض المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية).. وتم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالتهما وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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