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الصحة الأوزبكستانية تكشف خططها لإنتاج "سبوتنيك V" محليًا

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الصحة الأوزبكستانية تكشف خططها لإنتاج "سبوتنيك V" محليًا الصحة الأوزبكستانية تكشف خططها لإنتاج "سبوتنيك V" محليًا

مصراوي Masrawy

04:39 م الإثنين 18 يناير 2021

طشقند - أ ش أ

قال نائب وزير الصحة الأوزبكستاني بهادر يوسف علييف، إن بلاده تخطط لاعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا وإطلاق إنتاجه في أوزبكستان.

وأضاف بهادر - وفقًا لقناة ( اليوم) اليوم الاثنين- أن العمل يجرى على توثيق لقاح (سبوتنيك V) بشهادة في أقرب وقت، حيث أن المحادثات جارية حول إنتاج اللقاح داخل أوزبكستان.

وقامت وزارة الصحة الروسية، في أغسطس الماضي، بتسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في العالم، والذي أطلق عليه اسم (سبوتنيك V)، وتم تطويره من قبل مركز (غاماليا) الطبي الروسي على قاعدة ناقلات الفيروسات الغدية المشتقة من الإنسان، وهي قاعدة تتميز بالأمان والفعالية وغياب تأثيرات سلبية طويلة الأمد.

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