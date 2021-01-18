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الصحة العالمية تحذّر من "إخفاق أخلاقي كارثي" بسبب لقاحات كورونا

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الصحة العالمية تحذّر من "إخفاق أخلاقي كارثي" بسبب لقاحات كورونا الصحة العالمية تحذّر من "إخفاق أخلاقي كارثي" بسبب لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

04:37 م الإثنين 18 يناير 2021

جنيف - (د ب أ):

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، في جنيف من أن تخزين لقاحات من جانب الدول الغنية ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إطالة أمد الوباء.

وأفاد تيدروس بأنه تم إعطاء 25 جرعة لقاح فقط في أفقر دول العالم، مقارنة بأكثر من 39 مليون جرعة في 49 دولة غنية على الأقل.

وقال تيدروس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "ليس 25 مليونا ولا 25 ألفا. 25 جرعة فقط".

وأضاف أن "العالم على شفا إخفاق أخلاقي كارثي. ثمن هذا الفشل سيُدفع من الأرواح وسبل العيش في أفقر دول العالم".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والعديد من الصناديق الصحية العالمية العام الماضي ما يسمى بمبادرة كوفاكس التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات بين البلدان المتقدمة والنامية.

وعلى الرغم من توقيع العديد من الدول الغنية (على المبادرة)، إلا أنها أبرمت صفقات منفصلة مع شركات الأدوية لتأمين جرعات إضافية لمواطنيها.

وحذر تيدروس من أن هذا النهج هو هزيمة للنفس.

وأضاف أن ترك المناطق الفقيرة بدون حماية من ، فإن ذلك يعني أن الوباء سوف يستمر لفترة أطول.

وقال تيدروس إنه في النهاية، سوف تستفيد الدول الغنية اقتصاديا من إنهاء الوباء في وقت أقرب إذا تقاسمت إمدادات اللقاح مع كوفاكس.

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