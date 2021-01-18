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السودان يناشد المجتمع الدولي لاحتواء أزمة اللاجئين الإثيوبيين

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السودان يناشد المجتمع الدولي لاحتواء أزمة اللاجئين الإثيوبيين السودان يناشد المجتمع الدولي لاحتواء أزمة اللاجئين الإثيوبيين

مصراوي Masrawy

04:37 م الإثنين 18 يناير 2021

الخرطوم - أ ش أ

أشادت وزارة الخارجية السودانية، بجهود ودعم الشركاء والمانحين من المجتمع الدولي في الاستجابة لأزمة اللاجئين الفارين من الصراع في إقليم "تيجراي" إلى شرق السودان، وناشدتهم بزيادة الدعم والمساهمات لضمان احتواء الأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين في شرق السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الاثنين- إن بعثة السودان الدائمة في جنيف تتابع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تطورات الأوضاع في شرق السودان، وجهود المفوضية في سبيل حشد الموارد لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين.

وأشارت إلى البيان الصحفي الذي أصدرته المفوضية بشأن إطلاقها نداء عاجلا للحصول على مبلغ 156 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع ثلاثين شريكا في المجال الإنساني، إلا أن المفوضية أشارت إلى أنها لم تتلق وشركاؤها حتى الآن سوى 46 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 30% من مجمل المبلغ المطلوب، داعية الشركاء والمانحين إلى تقديم مساهمات إضافية وعاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في شرق السودان.

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