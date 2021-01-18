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إصابة 7 أفراد من أسرة واحدة في حادث مرور على طريق القطامية

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إصابة 7 أفراد من أسرة واحدة في حادث مرور على طريق القطامية إصابة 7 أفراد من أسرة واحدة في حادث مرور على طريق القطامية

مصراوي Masrawy

04:36 م الإثنين 18 يناير 2021

السويس – حسام الدين أحمد:

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الاثنين على طريق السخنة- القطامية، ونقل إسعاف السويس المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق اليوم الاثنين يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات "س ف 7986" وذلك بطريق السخنة- القطامية في اتجاه القاهرة.

وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحادث، انفجار الإطار الأمامي ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف السيارة عن مسارها واصطدامها بالحاجز الخرساني.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن 5 مصابين حالتهم مستقرة، إذ تنوعت اصابتهم بين الكسور والجروح السطحية، بينما أصيب 2 بنزيف داخلي مع كسور في الحوض وحالتهما خطرة وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات التخصصية بالقاهرة.

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