وزيرا البيئة والزراعة يوقعان اتفاقية لتوفير مستلزمات إنشاء مشتل بيئي بالوادي الجديد

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الوادي الجديد –محمد الباريسي:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بروتوكول للتعاون بين الأطراف الثالثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 افدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وأكدت وزيرة البيئة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء.

وأشار الزملوط، إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق فيما بينهما وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، موضحاََ أن المشتل المقرر تنفيذه يضم ٢٠ ألف شتلة ليمون وزيتون وبرتقال و١٠آلاف شتلة أشجار زينة و٤ صوب زراعية.