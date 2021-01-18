أخبار عاجلة

أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزيرا البيئة والزراعة يوقعان اتفاقية لتوفير مستلزمات إنشاء مشتل بيئي بالوادي الجديد

Print
وزيرا البيئة والزراعة يوقعان اتفاقية لتوفير مستلزمات إنشاء مشتل بيئي بالوادي الجديد وزيرا البيئة والزراعة يوقعان اتفاقية لتوفير مستلزمات إنشاء مشتل بيئي بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:19 م الإثنين 18 يناير 2021

الوادي الجديد –محمد الباريسي:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بروتوكول للتعاون بين الأطراف الثالثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 افدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وأكدت وزيرة البيئة إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء.

وأشار الزملوط، إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق فيما بينهما وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، موضحاََ أن المشتل المقرر تنفيذه يضم ٢٠ ألف شتلة ليمون وزيتون وبرتقال و١٠آلاف شتلة أشجار زينة و٤ صوب زراعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

قيمتها 400 مليون دولار.. القضاء السويسري يجمد حسابات حاكم مصرف لبنان

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية