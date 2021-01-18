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بعد القبض عليه.. نافالني يدعو المواطنين الروس للنزول في تظاهرات ضد

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بعد القبض عليه.. نافالني يدعو المواطنين الروس للنزول في تظاهرات ضد الحكومة بعد القبض عليه.. نافالني يدعو المواطنين الروس للنزول في تظاهرات ضد

مصراوي Masrawy

04:23 م الإثنين 18 يناير 2021

وكالات:

دعا المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المواطنين الروس للنزول في تظاهرات ضد السلطات في بلاده، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقضت محكمة روسية، بتمديد اعتقال المعارض أليكسي نافالني حتى 15 فبراير المقبل.

‎واعتقلت الشرطة الروسية، المعارض الروسي أليكسي نافالني، بعد وصوله إلى موسكو، أمس.

وعاد نافالني إلى بعد عدة أشهر من رحلة التعافي في ألمانيا من عملية تسميم محتملة.

فيما أعلنت إدارة السجون الروسية أنها "ملزمة" باعتقاله. لكن نافالني اعتبر الأمر محاولة لـ"تخويفه" ودعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار فنوكوفو في موسكو.

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