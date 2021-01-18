وكيل الخارجية للمراسم يستقبل سفير مالطا لدى المملكة

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نقل تمنيات وزير الخارجية بالتوفيق في توطيد العلاقات

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مالطا المعين لدى المملكة الدكتور كاليفورنيا اكويلينا.

وتسلم "ابن نحيت" خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.