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30 ألف طلب.. مدبولي: اجتماع شهري لمتابعة مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز

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30 ألف طلب.. مدبولي: اجتماع شهري لمتابعة مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز 30 ألف طلب.. مدبولي: اجتماع شهري لمتابعة مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز

مصراوي Masrawy

03:59 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، رئيس صندوق تحيا ، بينما شارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف البهي وكيل محافظ البنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أن تولي أهمية كبيرة لهذه المبادرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بسرعة تنفيذها وَفق الضوابط والمحفزات المتفق عليها.

وأضاف مدبولي أنه سيعقد اجتماعًا شهريًّا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بحضور الوزراء المعنيين، وكذا بمشاركة صندوق تحيا مصر، في ضوء التوجيهات الرئاسية بمشاركة الصندوق في دعم تنفيذ هذه المبادرة.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أهم الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي تم إطلاقه في 4 يناير الجاري.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة: إنه تم إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين للاشتراك في البرنامج، كما تم إطلاق حملة إعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لتوضيح مدى الاستفادة من التحول إلى استخدام الغاز، وبلغ عدد مَن سجلوا على الموقع الإلكتروني للمبادرة 83 ألف مشترك، بينما بلغ عدد الطلبات الفعلية نحو 30 ألف طلب حتى الآن في محافظات المرحلة الأولى السبع.

وفي هذا السياق، كلَّف رئيس الوزراء بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الذين تقدموا حتى الآن بطلبات لاستبدال سياراتهم القديمة، مع صياغة حملة إعلامية توضح بشكل دقيق ومفصل مميزات وحوافز التطبيق، كما وجه بسرعة قيام المحافظين في المحافظات السبع التي ستشهدها المرحلة الأولى من المبادرة، بتحديد الساحات التي سيتم فيها تجميع وتخريد السيارات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أعداد الطلبات المقدمة من أصحاب السيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي، والأعداد المتقدمة في كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، وكذا طرازات وأعداد السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي يرغب المواطنون في الحصول عليها كبديل عن السيارات المتقادمة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية عكفت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع كل الجهات المشاركة في المبادرة، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أية عقبات قد تعيق التنفيذ الناجح والمأمول للمبادرة.

وأضاف معيط أنه يجري دراسة الحافز الأخضر الذي سيتم إقراره لسيارات الميكروباص والتاكسي والملاكي، كما استعرض العبء المالي المتوقع خلال الأعوام الثلاثة لتنفيذ المبادرة.

ولفت الوزير إلى أنه في ما يتعلق بساحات تجميع وتخريد السيارات، فإنه تم تقديم ترشيحات لعدد من قطع الأراضي التي سيتم تخصيصها لعمليات التجميع والتخريد، وتمت معاينة بعضها.

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