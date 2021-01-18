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القلق لن يزول.. الهضيبي للحكومة: الرأي العام يستحق بيانًا توضيحيًّا عن أزمة "الحديد والصلب"

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القلق لن يزول.. الهضيبي للحكومة: الرأي العام يستحق بيانًا توضيحيًّا عن أزمة "الحديد والصلب" القلق لن يزول.. الهضيبي للحكومة: الرأي العام يستحق بيانًا توضيحيًّا عن أزمة "الحديد والصلب"

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تقدَّم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، بطلب حق الاستفسار (حق السؤال)، موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن سياسة بتصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان.

وقال الهضيبي، في طلبه الذي تقدم به اليوم الإثنين، إنه استنادًا إلى نص المادتَين (132، 249) من الدستور، وما استقر عليه من وجود حق الرقابة التعاونية ومن داخلها حق عضو مجلس الشيوخ في الاستفسار عن موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيع أصول القطاع العام.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بكشف الخسائر المتراكمة التي تحتم التصفية، مشيرًا في مذكرة الطلب المقدم بوضع 6 استفسارات كاشفة لما وصل إليه مجمع الحديد والصلب، والتي تضمنت: "هل هي أسباب هيكلية لا أمل في إصلاحها؟ أم سوء إدارة يمكن تداركه؟ أم نقص تمويل يمكن تدبيره؟ أم زيادة مفرطة في العاملين يمكن التعامل معها ببرنامج للمعاش المبكر يحافظ على حقوقهم وعلى استمرار المجمع؟ ولماذا صناعة الحديد والصلب المملوكة للقطاع الخاص تحقق أرباحًا، بينما تحقق خسائر للقطاع العام؟".

وأضاف الهضيبي أن الرأي العام يستحق من الحكومة بيانًا توضيحيًّا وتفصيليًّا عن أزمة مجمع الحديد والصلب بحلوان؛ لأن القلق والتحفظ لن يزولا بمجرد المضي في التنفيذ، مشيرًا في طلب السؤال الموجه إلى رئيس الوزراء والذي يضمن 8 نقاط؛ منها البدائل التي جري دراستها قبل قرار التصفية وأسلوب التصفية وأثر تصفية المجمع على النشاط الصناعي.

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