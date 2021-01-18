محافظ بورسعيد: كورنيش "قناة الاتصال" أول متنزه سياحي على بحيرة المنزلة - صور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إن الكورنيش الجديد على قناة الاتصال يعد استغلالًا سياحيًا لبحيرة المنزلة كأول متنزه سياحي يقام عليها.

وأشار المحافظ، خلال الجولة التفقدية التي قام بها بالكورنيش الجديد لمتابعة مستوى الخدمات به، إلى أنه يبلغ طوله حوالي 3 كيلو مترات، ويجري إنشاؤه على مرحلتين الأولى بطول 600 متر وجرى الانتهاء منها وافتتاحها، والثانية يستكمل الكورنيش بأكمله.

وأوضح أن الكورنيش يضم عددا من الخدمات التي تجعل منه مزارًا سياحيًا لأبناء المدينة وزوارها، كما يضم أماكن للجلوس، وبرجولات مصممة بشكل جمالي، وكذلك مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.