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تونس.. القبض على 632 شخصا بتهمة التخريب والسرقة

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تونس.. القبض على 632 شخصا بتهمة التخريب والسرقة تونس.. القبض على 632 شخصا بتهمة التخريب والسرقة

مصراوي Masrawy

03:28 م الإثنين 18 يناير 2021

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 632 شخصا مساء أمس، بتهمة ارتكاب أعمال تخريب وسرقة في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد الحيوني -في تصريح اليوم الاثنين- "ستتم إحالة الموقوفين إلى القضاء.. ولا علاقة بما يحدث ليلا في أغلب المناطق بالاحتجاجات".

وأوضح أن مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات، بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية، قبل أن تتحوّل أعمالها قبل حظر الجولان إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لاقتحام المحلات التجارية، واعتداء على الوحدات الأمنية، مما خلف أضرارا مادية.

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