أخبار عاجلة

أردنية تنتصر في معركتها مع كورونا بالوعي والوقاية -
بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليونان تفوز بموافقة الاتحاد الأوروبي على دعم بـ480 مليون يورو

Print
اليونان تفوز بموافقة الاتحاد الأوروبي على دعم بـ480 مليون يورو اليونان تفوز بموافقة الاتحاد الأوروبي على دعم بـ480 مليون يورو

مصراوي Masrawy

03:27 م الإثنين 18 يناير 2021

أثينا - (د ب أ):

فازت اليونان بموافقة الاتحاد الأوروبي على منح شركة "كينتريكي أودوس" 442 مليون يورو، لبناء جزء من الطريق السريع "إي 65"، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في بيان صحفي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي وافق أيضا على دعم عمليات الطريق السريع وصيانتها، بمبلغ 38 مليون يورو، في حال لم تغطِ عائدات الرسوم تكاليفها.

ويخدم الطريق السريع وسط اليونان، وثيساليا، وغرب مقدونيا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الدعم "ضروري ومتناسب" مع المشروع، وأن تقديرات التكلفة معقولة بالمقارنة مع الطرق السريعة الأخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

شبكة عيون الإخبارية