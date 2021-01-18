ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 84 شخصا

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مصراوي Masrawy

جاكرتا - (د ب أ):

ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "سولاويسي الغربية" الإندونيسي والذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 84 شخصا اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن 73 على الأقل من القتلى جراء الزلزال الذي ضرب الإقليم يوم الجمعة كانوا في ماموجو عاصمة الإقليم التي تضررت بشدة، بينما كان الـ 11 الآخرون في بلدة ماجين المجاورة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن الزلزال أدى إلى نزوح نحو 20 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إنه تم استعادة الكهرباء في معظم المناطق التي ضربها الزلزال، وجرى فتح الطرق التي أغقلتها الانهيارات الأرضية.

من ناحية أخرى، قال الجيش الإندونيسي إنه سوف يرسل نحو 100 جندي لحراسة قوافل الغذاء، عقب أن قام سكان قرى جوعى بنهب شاحنات تحمل مواد غذائية لضحايا الزلزال.

وقال الميجور جنرال اندي سومانجيروكا، قائد موقع عسكري في مدينة ماكاسار في بيان" سوف يتواجدون لدعم الأفراد على الأرض".

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن النازحين سيخضعون لفحوص فيروس كورونا.

وقال رئيس الوكالة دوني مورناردو: "نريد التأكد من عدم إصابة النازحين بفيروس كورونا"، مضيفا أنه سيتم فصل الشباب عن كبار السن لمنع انتقال العدوى".

وأفادت الوكالة بارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال إلى أكثر من 700 شخص.