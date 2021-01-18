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مصراوي Masrawy

موسكو - أ ش أ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "غاماليا" الطبي عن قيامهما بإنشاء مجلس خبراء دولي حول لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا يضم علماء ومتخصصين من 8 دول من بينها روسيا.

وذكر بيان مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة والمركز الطبي الروسي، اليوم الاثنين، أن المجلس يضم أطباء وعلماء متخصصين في دراسة الفيروسات من روسيا والأرجنتين وبريطانيا والهند والولايات المتحدة وفرنسا والسويد وكرواتيا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأخصائيين يمثلون "المراكز العلمية والطبية الكبرى".

وأوضح المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أن العلماء الروس مطوري لقاح "سبوتنيك V" سيتبادلون المعلومات والآراء والخبرات مع أبرز الخبراء الأجانب في إطار أنشطة المجلس.

يشار الى أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وتصل فعالية اللقاح، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.