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النمسا: اعتماد لقاح "أسترازينكا" أول فبراير المقبل

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النمسا: اعتماد لقاح "أسترازينكا" أول فبراير المقبل النمسا: اعتماد لقاح "أسترازينكا" أول فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

03:21 م الإثنين 18 يناير 2021

فيينا - أ ش أ

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس إن الموافقة الأوروبية على لقاح (أسترازينكا) البريطاني ستتم في أوائل فبراير المقبل.

وأضاف كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "حدث تأخير في تسليم شحنات لقاح (فايزر-بيونتك)، مما أدى إلى تباطؤ عملية التطعيم بنحو 20%، حيث أن النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على سرعة اعتماد لقاح (استرازينكا) في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن بلاده تعمل مع الدانمارك واليونان لضمان موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على لقاح (استرازينكا) بشكل سريع وغير بيروقراطي، حيث أن هذا اللقاح يمكن أن يوفر مليوني جرعة تطعيم للنمسا في الربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يسرع بشكل كبير نجاح التطعيمات في النمسا، مشددا على ضرورة عدم تأخر أوروبا في عملية التطعيم، مؤكدا أن تتعامل بمرونة مع اختناق عملية تسليم لقاح شركة (فايزر-بيونتك)، ولكن هذا لا يمنع من وجود علاقة عمل جيدة وتعاون مستمر مع شركة (فايزر)، متابعا "تم اكتشاف أحدث طفرة للفيروس في البرازيل وهي تدعو إلى بعض القلق".

وأعلن كورتس أنه سيتم عقد مؤتمر يوم الخميس المقبل مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، لمواصلة تنسيق جهود مكافحة وباء كورونا وتحديد سياسات التطعيم.

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