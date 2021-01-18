ألمانيا تقدم عرض كمامات مجانية لـ34 مليون مواطن

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

قدمت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين عرضا لإرسال قسائم للحصول على أقنعة عالية الجودة إلى 34.1 مليون مواطن، خاصة المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ينس شبان اليوم إن الحكومة عززت العرض بعد أن كان موجها إلى 27 مليون مستفيد بعد تقييم بيانات من شركات التأمين الصحي.

وسيتمكن الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أكثر عرضة للإصابة - الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة معينة - من الحصول على 12 قناعا من طراز FFP2 من الصيدليات عبر قسائم سيُجرى إرسالها لهم في الأيام المقبلة.

وتم تخصيص 2 يورو لكل كمامة. وبالنسبة للخطة الأصلية التي تضم 27 مليون مستفيد، خصصت الحكومة حوالي 2.5 مليار يورو.

وفي ضوء تزايد المخاوف بشأن انتشار المزيد من سلالات فيروس كورونا القابلة للانتقال السريع، تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جولة جديدة من المحادثات مع رؤساء حكومات الولايات الـ16 غدا الثلاثاء بشأن تمديد الإغلاق الحالي إلى ما بعد نهاية هذا الشهر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التدابير - التي تشمل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية وحظر الاجتماعات مع أكثر من شخص آخر خارج منزل الفرد - سيتم تشديدها.

ويتردد أن الحكومة تدرس فرض حظر التجول الليلي وفرض ارتداء كمامات من طراز FFP2، بدلا من أي غطاء للفم والأنف، في المتاجر وفي وسائل النقل العام، من بين أمور أخرى.

وبدأت ولاية بافاريا الواقعة جنوبي البلاد بالفعل تطبيق إلزام ارتداء أقنعة من هذا الطراز اعتبارا من اليوم.