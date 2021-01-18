استدعاء وحيد و5 مرات "طوارئ".. كم مرة حضر مدبولي إلى مجلس النواب؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

جاء استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما قامت به الحكومة منذ تكليفها في 2018 في مختلف المجالات، بعد استدعاء الحكومة له، لتعد المرة الأولى التي تقرر فيها اللجنة العامة بمجلس النواب استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته؛ لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عملًا بالمادة 136 من الدستور.

ويرصد "مصراوي" عدد مرات ظهور مدبولي أمام مجلس النواب منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في شهر يونيو 2018.

الظهور الأول.. 3 يوليو 2018

كان الظهور الأول للدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء داخل البرلمان المصري في الثالث من يوليو 2018، ولعل مدبولي اختار هذا اليوم بعناية بالتنسيق مع البرلمان؛ ليتزامن مع الذكرى الخامسة لبيان 3 يوليو، وذلك ليلقي بيانه الأول بعد تشكيل حكومته رسميًّا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في شهر يونيو من نفس العالم، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.

وعبَّر مدبولي خلال كلمته عن سعادته لوجوده بين النواب إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب؛ لتكون مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج في حالة إقرار المجلس له.

الظهور الثاني لمنح الثقة

بعد 22 يومًا من الظهور الأول للدكتور مدبولي أمام المجلس، وتحديدًا في الخامس والعشرين من يوليو 2018، وذلك للرد على ملاحظات البرلمان، على برنامج الحكومة الذي استعرضه أمام النواب في جلسة الثالث من يوليو الماضي، وذلك بعد أن شهد المجلس إتاحة الفرصة للأعضاء للتعقيب على برنامج الحكومة، وتقرير اللجنة الخاصة، والتي أوصت بمنح الثقة للحكومة على مستوى التشكيل والبرنامج.

وأبدى الأعضاء ملاحظات متعلقة بشأن مصادر التمويل، والبرنامج الزمني، وأيضًا موقفها من قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات وانتهت الجلسة بإعطاء الحكومة الثقة.

الظهور الثالث لفرض الطوارئ

بعد أقل من ثلاثة أشهر من حصول مدبولي على ثقة الحكومة، ظهر رئيس الوزراء في مجلس النواب في الحادي والعشرين من أكتوبر 2019؛ لإلقاء بيان الحكومة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، والتي تنص على ضرورة موافقة المجلس على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا أن ذلك يسهم في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

ظهور متتابع من أجل الطوارئ

لم يكن هذا هو الظهور الوحيد لرئيس الوزراء أمام المجلس لإلقاء بيان فرض حالة الطوارئ؛ حيث عاود الظهور مرة أخرى في الرابع من مايو 2019، والأول من نوفمبر من نفس العام، وكذلك الثالث من مايو 2020، والأول من نوفمبر 2020، وذلك لإلقاء بيان الحكومة بشأن فرض جديد لحالة الطوارئ، وانتهت جميع تلك الجلسات بالموافقة على بيان الحكومة إعمالًا لأحكام الدستور.

ظهور مختلف

وفي الثامن من أكتوبر 2019، ظهر مدبولي أمام البرلمان؛ لعرض ما تحقق خلال 15 شهرًا من تشكيل هذه الحكومة، مؤكدًا أن منهج الحكومة هو استكمال ما بدأته الحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث تسلم كل حكومة من يعقبها المسؤـولية وَفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني، ودفع عجلة البناء والتنمية في مختلف المجالات داخل الدولة، وذلك بعد فترة عصيبة سابقة شهدت العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية.