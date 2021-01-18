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بعد تصاعد أزمة الهجوم عليهم.. نائبة: الفنانون يعشقون تراب الوطن

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بعد تصاعد أزمة الهجوم عليهم.. نائبة: الفنانون يعشقون تراب الوطن بعد تصاعد أزمة الهجوم عليهم.. نائبة: الفنانون يعشقون تراب الوطن

مصراوي Masrawy

03:34 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، معلقةً على تصريحات النائب رياض عبد الستار، التي انتقد فيها الفنانين ورجال الأعمال، قائلةً: "الفنانون وطنيون يعشقون تراب الوطن".

وأضافت صبورة، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الإثنين، أن الفن المصري والفنانين دائمًا داعمون للدولة المصرية في كل خطواتها، ووطنيون يعشقون تراب الوطن، ولديهم رغبة ملحة دائمًا في المشاركة.

وأضافت النائبة: الفنانون هم القوى الناعمة التي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وتوصيل المعلومة إلى الشعب وتوعيته، وكذلك ترسخ لديه الانتماء للوطن.

كان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، دعا إلى ضرورة الخصم من رجال الأعمال والمستثمرين؛ لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس: الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده ازاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال؟!

وطالب النائب بأن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعًا: "مش هنسيب كده الفنانين وهمّ بيسعوا في الأرض فسادًا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء".

يُذكر أن النائبة صبورة السيد، هي والدة المخرج السينمائي محمد سامي.

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