★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة إنتشار فيروس كورونا. بحسب بيان صحفي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تلك المساعدات إنطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.