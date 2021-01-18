حزب المؤتمر يطالب بالتحقيق في واقعة "التورتة الجنسية"

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مصراوي Masrawy

مصراوي

طالب المهندس حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر، بفتح تحقيق في الواقعة المثيرة وغير الأخلاقية بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاحتفال مجموعة من السيدات عضوات بنادي الجزيرة بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية.

وأشار لبن، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن هذه الأفعال تعد ترويجًا واضحًا وصريحًا لنشر المحرمات، مطالبًا بضرورة التحقيق مع العضوات اللاتي ظهرن في الصور المتداولة، مؤكدًا أن الأمر يعتبر انتهاكًا للقيم والتقاليد المعروف بها النادي.

وسادت حالة من الغضب داخل النادي الذي يضم طبقة الأثرياء؛ خصوصًا مع انتشار الصور بسرعة على السوشيال ميديا.

وشهد نادي الجزيرة خلال الساعات الماضية قيام بعض العضوات بالاحتفال بعيد ميلاد بـ"تورتة" وحلوى على شكل الأعضاء التناسلية، قبل أن يتم تداول تلك الصور بشكل واسع بين أعضاء نادي الجزيرة وعلى جروبات أعضاء النادي.