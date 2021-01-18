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"ريحته من عذابه".. ننشر اعترافات المتهم بذبح نجله في الدقهلية

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"ريحته من عذابه".. ننشر اعترافات المتهم بذبح نجله في الدقهلية "ريحته من عذابه".. ننشر اعترافات المتهم بذبح نجله في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:26 م الإثنين 18 يناير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

استمعت نيابة مركز المنصورة لأقوال الأب المتهم بذبح نجله، حيث قال الأب فى اعترافاته أمام النيابة "ابنى مريض ومصاب بكهرباء زائدة بالمخ وتنتابه حالات هياج كل فترة وتسبب ذلك في العديد من المشاكل وأنه قبل الواقعة بعدة أيام سمعته يحدث نفسه وهو في الحمام ويقول إنى ووالدته نحب شقيقته أكثر منه وأنه لازم يقتلنا كلنا فخفت أن يرتكب جريمة وأن يتعب في حياته فقررت أن أقتله حتى يرتاح".

وتابع قائلا "في يوم الواقعة اصطحبته إلى صيدلية واشتريت مشرط طبي ومنوم ومناديل ورقية، وقمت بإعطاءه المنوم وأقدمت على ذبحه بالمشرط الطبي أثناء نومه وقمت عقب ذلك بحمل الجثة وإلقائها بمكان العثور عليها بقرية ديبو عوام التابعة لمركز المنصورة وقمت بإخفاء أدوات الجريمة".

وكشف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بالدقهلية تفاصيل العثور على طفل مذبوح بعد يوم من اختفاءه وذلك بعد قيام الأب بذبح نجله، باستخدام "كتر طبى"، وإلقاء جثته، مدعيا أن نجله يعانى من كهرباء زائدة في المخ وذبحه ليرحمه من مرضه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية ديبو عوام التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل مقتول ومذبوح ملقى على كوبري القرية.

انتقل ضباط وحدة المباحث برئاسة الرائد احمد توفيق، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود حسن عبدالعظيم، ١٤ عامًا، من قرية طناح التابعه للمركز، ومتغيب منذ يوم وأسرته تبحث عنه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجاني.

جرى تشكيل فريق بحث حيث تبين من تفريغ كاميرات المراقبة، أن آخر من تواجد معه الطفل هو والده الذى يعمل فى تسويق العقارات وبضبطه ومواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة وقيامه بذبح ابنه باستخدام "كتر طبي"، مشيرا فى التحقيقات إلى أن ابنه يعاني من كهرباء زائدة على المخ، فأراد إراحته من التعب، فتوجه إلى أحد الصيدليات وقام بشراء " كتر طبي" واصطحب نجله وذبحه.

جرى العثور على حذاء الطفل والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإرفاقه بالمحضر الأصلي، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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