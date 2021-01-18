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299 طلب تصالح على مخالفات البناء في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

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299 طلب تصالح على مخالفات البناء في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء 299 طلب تصالح على مخالفات البناء في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

02:57 م الإثنين 18 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد إقبال من قبل المواطنين على مستوى كافة مدن المحافظة، للتصالح على مخالفات البناء بشكل جاد، وتسديد كافة المستحقات المالية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة بلغ 299 طلب حتى الأن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 431246 جنيه.

وأوضح المحافظ إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 39 طلبًا، وجرى تحصيل 19500جنيه رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة ال 25% 26 ألف جنيه .

وأضاف اللواء خالد فودة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 260طلب، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 136 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة ال 25% 249 ألف جنيه .

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