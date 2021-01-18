أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

زعيم الأغلبية يتنقد أداء المحافظين ويتهمهم يإخفاء بعض المعلومات

Print
زعيم الأغلبية يتنقد أداء المحافظين ويتهمهم يإخفاء بعض المعلومات زعيم الأغلبية يتنقد أداء المحافظين ويتهمهم يإخفاء بعض المعلومات

مصراوي Masrawy

03:19 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

وتوجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي ، أثناء مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء، والتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية، قائلا: افتقرنا هذا المشهد لسنوات وسنوات.
وتابع أشرف رشاد: بعض كبار الموظفين في الحكم المحلي صنعوا نوعا من الشللية في مواجهة النواب على حسب العلاقات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أنه كانت هناك توصية من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المكتب التنفيذي للمحافظات، مؤكدا أن هناك بعض المحافظات لا زالت ترى أن وجودهم حق غير مشروع.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

شبكة عيون الإخبارية