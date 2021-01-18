زعيم الأغلبية يتنقد أداء المحافظين ويتهمهم يإخفاء بعض المعلومات

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

وتوجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الحكومة، أثناء مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء، والتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية، قائلا: افتقرنا هذا المشهد لسنوات وسنوات.

وتابع أشرف رشاد: بعض كبار الموظفين في الحكم المحلي صنعوا نوعا من الشللية في مواجهة النواب على حسب العلاقات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أنه كانت هناك توصية من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المكتب التنفيذي للمحافظات، مؤكدا أن هناك بعض المحافظات لا زالت ترى أن وجودهم حق غير مشروع.​