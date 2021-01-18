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رئيس الوزراء: تصدينا بشجاعة لملفات كان من الأسلم لنا سياسيًا تجاهلها

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رئيس الوزراء: تصدينا بشجاعة لملفات كان من الأسلم لنا سياسيًا تجاهلها رئيس الوزراء: تصدينا بشجاعة لملفات كان من الأسلم لنا سياسيًا تجاهلها

مصراوي Masrawy

03:12 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عملت في ظل ظروف صعبة للرد على الشائعات، ومصر كانت مستهدفة، وكان هناك إشادات دولية عديدة بجهود الحكومة في مواجهة الفيروس.

وأضاف، خلال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه في ظل الظروف شديدة القسوة استطاع اقتصادنا أن يصمد ويحقق نموا إيجابيا، مضيفا : "الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية، والطموح، ونواجه تحديات تعود لأكثر من 50 سنة، و تصدينا لملفات كان من الأسلم لنا سياسيًا ألا نتصدى لها، ولكن قررنا أن نضع حلول لمشاكل كان يمكن أن نغض البصر عنها لكن قررنا أن نتعامل بمنتهى الوضوح والشجاعة في ملفات معقدة".

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