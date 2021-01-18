رئيس الوزراء اليوناني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر

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أثينا - أ ش أ

تلقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجرعة الثانية من لقاح (فايزر-بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، في مستشفى أتيكو في العاصمة أثينا.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن ميتسوتاكيس تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في 27 ديسمبر الماضي عند وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر البلاد.

وبدأت السلطات الصحية في تطعيم المواطنين، الذين تتجاوز أعمارهم 85 عاما في 16 ينايرالجاري، كما يجري العمل على تلقيح المهنيين في قطاع الصحة.