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أمير الرياض يكشف قصة إصابته بـ"كورونا"

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أمير الرياض يكشف قصة إصابته بـ"كورونا" أمير الرياض يكشف قصة إصابته بـ"كورونا"
أكد على أهمية أخذ اللقاح وسهولة الإجراءات

أمير الرياض يكشف قصة إصابته بـ

كشف أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قصة إصابته بفيروس "كورونا"، مؤكدًا في حديثه لوسائل الإعلام أمس بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح‫ "كورونا" عن أهمية الحصول على اللقاح.

وقال: تأخرت قليلاً عن أخذ التطعيم من بداية حملة التطعيم ضد كورونا لأنني أصبت بالفيروس ونصحني الأطباء بتأخير أخذ اللقاح

لوجود أجسام مضادة من تأثير المرض.

وأكد سهولة الإجراءات للحصول على اللقاح من بداية التسجيل عبر التطبيق إلى تلقي التطعيم، مشيرًا إلى أنه استطاع الحصول على الجرعة الأولى من التطعيم وبعد 3 أسابيع سوف يتلقى الجرعة الثانية منه .

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتفقد أمير منطقة الرياض يرافقه وزير الصحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المجهز لاستقبال المتقدمين لأخذ اللقاح واطلع

على التجهيزات الطبية العالية المستوى التي يحتويها وآلية استقبال المواطنين والمقيمين.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود وسمو ولي عهده الأمين، على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحي، وما تقدمه وزارة الصحة من

احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية مقدماً شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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