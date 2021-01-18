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اشتغلنا مع فحت وردم.. وكيل "محلية النواب": تعظيم الموارد يحتاج صنايعية على الأرض

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اشتغلنا مع الحكومة فحت وردم.. وكيل "محلية النواب": تعظيم الموارد يحتاج صنايعية على الأرض اشتغلنا مع فحت وردم.. وكيل "محلية النواب": تعظيم الموارد يحتاج صنايعية على الأرض

مصراوي Masrawy

03:10 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح شديد الحرص على متابعة تنفيذ كل المشروعات على أرض الواقع بنفسه، معقبًا: "الرئيس بينزل الشارع ويتابع على الأرض المشروعات.. احنا محتاجين رئيس الوزراء وكل الوزراء أن يحذو حذوه".

وأكد الحسيني، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، وجود إهدار شديد في موارد الدولة، لافتًا إلى الجهد الذي بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد، وكان منها المحاجر، فضلًا عن الإعلانات.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "تعظيم الموارد يحتاج إلى قدرات معينة؛ للأسف مش عارفين نعظمها على الأرض، فاشتغلنا مع فحت وردم في إطار العلاقة الرشيدة، وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة".

ونوه الحسيني بأن أبرز الملفات التي تحدث عنها كان المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقدًا التعامل مع ملف المواقف، بقوله: "عامل استجواب في المواقف فقط".

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: ما فعلنا كان لأننا نريد من الحكومة أن تنجح في تعظيم الموارد؛ لكن ذلك يتطلب (صنايعية على الأرض)".

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