الخميس.. فصل التيار الكهربائي عن "اللضامين" في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلنت شركة هندسة الكهرباء بدمياط، عن تنفيذ أعمال موسعة في الصيانة الدورية في خطوط مغذي اللضامين، يوم الخميس المقبل، بسبب إجراء أعمال التحديث الخاص بالشبكة.

أضافت الشركة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه من المقرر فصل التيار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من الأعمال.

وأوضحت أنه من المقر تنفيذ صيانة في محولات القرية والمناطق التابعة لها لرفع كفاءة الخطوط، وأهابت بالأهالي اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أوقات الصيانة.