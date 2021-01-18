أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعديلات على بطولة للأندية

Print
بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعديلات على بطولة كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعديلات على بطولة للأندية

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعديلات على بطولة كأس العالم للأندية

عقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي من المشاركة في بطولة للأندية، لم يتغيّر شكل المسابقة مع خسارة المباراة الافتتاحية، حيث ستقام منافسات البطولة على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ملعب خليفة الدولي الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراتين من مباريات البطولة.

وسيستضيف ملعب أحمد بن علي المباراة الأولى في 4 فبراير، فيما يتوّج بطل كأس العالم للأندية FIFA على ملعب المدينة التعليمية يوم 11 فبراير.

وسيخوض منافسات البطولة كل من الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس وممثل أمريكا الجنوبية الفائز بنهائي ليبرتادوريس المقرر في 30 يناير.نادي أوكلاند سيتي بطولة كأس العالم للأندية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أب يقتل ابنته خنقاً ويهرب بالإسكندرية.. الأهلي يرسل قائمة كأس العالم.. والأرصاد تحذر

أب يقتل ابنته خنقاً ويهرب بالإسكندرية.. الأهلي يرسل قائمة كأس العالم.. والأرصاد تحذر

آخر النهار | تقرير عن مشوار منتخب مصر فى كأس العالم لليد

آخر النهار | تقرير عن مشوار منتخب مصر فى كأس العالم لليد

الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة النصر في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية

الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة النصر في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية

الأهلي المصري يصطدم بعقبة الدحيل القطري.. في قرعة كأس العالم للأندية

الأهلي المصري يصطدم بعقبة الدحيل القطري.. في قرعة كأس العالم للأندية

شبكة عيون الإخبارية