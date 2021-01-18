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محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق

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محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق
تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي وأحضره ولي أمره لمستشفى الزاهر

محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق

لقي طفل مصرعه متأثراً بإصابات بليغة؛ نتيجة سقوطه من أحد المباني بمكة المكرمة، رغم محاولات فريق الطوارئ بمستشفى الزاهر لإنقاذه.

وتفصيلاً، استقبلت طوارئ مستشفى الزاهر، أمس الأول، طفلاً بعمر أقل من عشر سنوات تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي، بعد أن أحضره ولي أمره، مفيداً أنه سقط من الدور الثاني.

قام فريق الإسعاف الطبي بعدة محاولات وعمل CPR إنعاش قلبي رئوي، إلا أن شدة الإصابة والنزيف الداخلي تسببا في وفاة الطفل، وأدخل ثلاجة الأموات بالمستشفى.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث، مستندةً على تقرير المستشفى ومعاينة موقع الحادث.وفاة طفل مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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