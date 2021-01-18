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الاحتجاج بالشاحنات.. مظاهرة غريبة قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

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الاحتجاج بالشاحنات.. مظاهرة غريبة قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني الاحتجاج بالشاحنات.. مظاهرة غريبة قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني
المشاركون طالبوا بتفهم مشكلاتهم

الاحتجاج بالشاحنات.. مظاهرة غريبة قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

توقفت أكثر من 20 شاحنة محار على الطرق بالقرب من داونينج ستريت رقم 10 والبرلمان البريطاني بوسط لندن، اليوم (الاثنين)، احتجاجًا على بيروقراطية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي منعتهم من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

واختار أصحاب الشاحنات التي تحمل شعارات مثل "مذبحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" و"حكومة غير كفؤة تدمر صناعة المحار"، التوقف على بعد أمتار قليلة من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يتمكن العديد من الصيادين الأسكتلنديين من تصدير مخزونهم إلى أوروبا منذ بداية العام بعد إدخال شهادات الصيد والفحوصات الصحية والإقرارات الجمركية، التي أضافت تأخيرات طويلة في مواعيد التسليم، مما دفع المشترين الأوروبيين إلى رفضها.بريطانيا مظاهرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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