وجّه بمتابعة المشروعات وتذليل العقبات.. أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع المحافظين

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أكد أهمية الدور المناط بهم في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم

رأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الاجتماع الدوري للمحافظين. بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحقباني، والوكلاء المساعدين، ‏ومحافظي المحافظات.

ورحب أمير تبوك في بداية الاجتماع بالجميع، واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكدًا أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمقيم، وكذلك خدمته، والعمل المستمر لتحقيق مطالبه؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده -حفظهما الله .

وأشار أمير منطقة تبوك إلى أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية وتذليل جميع العقبات.

وناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، المتضمنة عددًا من الموضوعات، ووجه أمير منطقة تبوك باتخاذ اللازم حيالها .

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز