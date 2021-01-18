"الطيران المدني": رحلات جديدة من الدنمارك والنرويج والسويد إلى شرم والغردقة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني تسيير شركة "إير كايرو" التابعة لها، 4 رحلات أسبوعيًّا، بين كل من الغردقة وشرم الشيخ وكوبنهاجن وبيلوند بالدنمارك، بداية من 21 فبراير المقبل، يتبعها التشغيل إلى أوسلو بالنرويج، واستوكهولم بالسويد، اعتبارًا من نهاية مارس المقبل، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لاستعادة الحركة السياحية، وفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحي المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين: تأتي الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة القابضة "مصر للطيران" من خلال اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتَين، والذي يتيح لركاب "مصر للطيران" و"إير كايرو"، استخدام شبكتَي الشركتَين؛ حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة وشرم الشيخ والغردقة في تذكرة واحدة، ليصبح إجمالي تشغيل الشركتَين في المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيًّا ترتفع إلى 10 رحلات مع بداية جدول الصيف المقبل.

وتابعت الوزارة: تستعد "إير كايرو" لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان؛ لتصبح رحلتين أسبوعيًّا يومَي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويُضاف إليها رحلتان أسبوعيًّا بين القاهرة وطشقند اعتبارًا من منتصف مايو المقبل.

وأكد حسين شريف، رئيس شركة "إير كايرو"، أن فتح أسواق جديدة تزامنًا مع سرعة استعادة التشغيل إلى الأسواق الحالية يأتي ضمن خطة الشركة في ظل توجهات وزارة الطيران المدني لاتخاذ تدابير تسويقية وبيعية، تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب، تسهم في عودة الحركة إلى طبيعتها بالمطارات المصرية والمنتجعات السياحية والصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.

وكانت "إير كايرو" قد تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet في شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تتسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز في نهاية فبراير المقبل، من مصنع شركة "إير باص" في هامبورج، بالإضافة إلى انضمام 3 طائرات أخرى من ذات الطراز في مايو ونوفمبر المقبلين، ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.