أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فترة تقلبات جوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

Print
فترة تقلبات جوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة فترة تقلبات جوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

02:15 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الفترة المقبلة سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، وشديد البرودة ليلا، حيث يشهد الطقس حالة خفيفة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف الخبراء، إن الـ3 أيام المقبلة ستتراجع درجات الحرارة لأقل من 20 درجة نهارا حيث تسجل على القاهرة 18 - 9، والسواحل الشمالية 18 -11 وشمال الصعيد 19 -9، أما الجنوب 21- 10.

وتابع الخبراء: "يوجد نشاط للرياح مستمر معنا خلال الفترة المقبلة يكون مثير للرمال أحيانا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة".

وأكد الخبراء وجود فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كما تكون متوسطة على الوجه البحري.

ونصح الخبراء المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل حيث تكون درجات الحرارة الصغرى أقل من 10 درجات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المشروعات الإنتاجية بشائر خير وفجر أمل لمصر

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب.. غدًا

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

طرح استثنائي.. "مصر للطيران": 50% تخفيضًا لرحلات عدد من الدول الأوروبية

شبكة عيون الإخبارية