فترة تقلبات جوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الفترة المقبلة سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، وشديد البرودة ليلا، حيث يشهد الطقس حالة خفيفة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف الخبراء، إن الـ3 أيام المقبلة ستتراجع درجات الحرارة لأقل من 20 درجة نهارا حيث تسجل على القاهرة 18 - 9، والسواحل الشمالية 18 -11 وشمال الصعيد 19 -9، أما الجنوب 21- 10.

وتابع الخبراء: "يوجد نشاط للرياح مستمر معنا خلال الفترة المقبلة يكون مثير للرمال أحيانا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة".

وأكد الخبراء وجود فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كما تكون متوسطة على الوجه البحري.

ونصح الخبراء المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل حيث تكون درجات الحرارة الصغرى أقل من 10 درجات.​