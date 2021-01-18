"كورونا والاقتصاد والمساواة العرقية".. تحديات في انتظار بايدن

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن -أ ش أ

رأت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ثمة الكثير من التحديات التي سيقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مواجهتها فور دخوله البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الإدارة الجديدة تستحق أن تحظى بالدعم من كلا الحزبين في الوقت الذي ستشرع فيه في التعامل مع عدد متنوع من القضايا.

وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته بموقعها على الإنترنت اليوم الإثنين- إن: "إدارة بايدن ستكون مختلفة تماما عن سابقتها من حيث العديد من الجوانب.. وسنشهد البوادر الأولى لنطاق ذلك التغيير خلال هذا الأسبوع، عقب تأدية بايدن لليمين الدستورية بعد غد الأربعاء".

وأضافت الإندبندنت أنه خلال نهاية الأسبوع حدد رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض الخطوط العريضة لأربع أزمات متداخلة سيواجهها الرئيس المنتخب على الفور، ألا وهي: جائحة فيروس كورونا وما تمخض عنها من انكماش اقتصادي وتغير المناخ إضافة إلى المحاسبة الوطنية بشأن المساواة العرقية في أعقاب احتجاجات حركة "بلاك لايفز ماترز" أو حياة السود مهمة.

ومضت الصحيفة البريطانية تقول إن ثمة تحديات جمة في واقع الأمر والإدارة الأمريكية الجديدة تستحق أن تحظى بدعم الحزبين بينما يتصدى الرئيس المنتخب وزملاؤه لها.

وفيما يتعلق بوباء فيروس كورونا أفادت الصحفية بظهور عدة تحولات في السياسة.. ففي بداية الأمر، يحتاج توزيع اللقاحات إلى مزيد من النظام فضلا عن المزيد من السرعة، مشيرة إلى رفض إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب تحمل مسؤولية عملية توزيع اللقاحات، وترك ذلك للولايات الأمريكية.