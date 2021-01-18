أخبار عاجلة

بالصور.. البن الخولاني في "الداير" تاريخ من الأصالة عمره يتجاوز 8 قرون -
الكويت: 534 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
توعية الجاليات بصامطة تواصل تنفيذ الكلمات الدعوية -
"الخارجية الروسية" تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية -
"كاوست" تدشن خط اتصال دولي جديد بسرعة 400 جيجابت في الثانية -
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء اعتداء القوات التركية على بلدة بريف حلب الشمالي -
القبض على أكثر من ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا -
الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الهيئة العليا للصحة الفرنسية توصي بتمديد الفترة بين الجرعتين من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"كورونا والاقتصاد والمساواة العرقية".. تحديات في انتظار بايدن

Print
"كورونا والاقتصاد والمساواة العرقية".. تحديات في انتظار بايدن "كورونا والاقتصاد والمساواة العرقية".. تحديات في انتظار بايدن

مصراوي Masrawy

02:28 م الإثنين 18 يناير 2021

لندن -أ ش أ

رأت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ثمة الكثير من التحديات التي سيقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهتها فور دخوله البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الإدارة الجديدة تستحق أن تحظى بالدعم من كلا الحزبين في الوقت الذي ستشرع فيه في التعامل مع عدد متنوع من القضايا.

وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته بموقعها على الإنترنت اليوم الإثنين- إن: "إدارة بايدن ستكون مختلفة تماما عن سابقتها من حيث العديد من الجوانب.. وسنشهد البوادر الأولى لنطاق ذلك التغيير خلال هذا الأسبوع، عقب تأدية بايدن لليمين الدستورية بعد غد الأربعاء".

وأضافت الإندبندنت أنه خلال نهاية الأسبوع حدد رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض الخطوط العريضة لأربع أزمات متداخلة سيواجهها الرئيس المنتخب على الفور، ألا وهي: جائحة وما تمخض عنها من انكماش اقتصادي وتغير المناخ إضافة إلى المحاسبة الوطنية بشأن المساواة العرقية في أعقاب احتجاجات حركة "بلاك لايفز ماترز" أو حياة السود مهمة.

ومضت الصحيفة البريطانية تقول إن ثمة تحديات جمة في واقع الأمر والإدارة الأمريكية الجديدة تستحق أن تحظى بدعم الحزبين بينما يتصدى الرئيس المنتخب وزملاؤه لها.

وفيما يتعلق بوباء فيروس كورونا أفادت الصحفية بظهور عدة تحولات في السياسة.. ففي بداية الأمر، يحتاج توزيع اللقاحات إلى مزيد من النظام فضلا عن المزيد من السرعة، مشيرة إلى رفض إدارة الرئيس الحالي دونالد تحمل مسؤولية عملية توزيع اللقاحات، وترك ذلك للولايات الأمريكية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 4 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل صفر وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكيا

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

الهند: ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 150 حالة

شبكة عيون الإخبارية