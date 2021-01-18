معارضة جنوب أفريقيا تطالب بالوضوح بشأن استراتيجية لقاح كورونا

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جوهانسبرج - (د ب أ)

طالب حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض في جنوب أفريقيا الحكومة بتوضيح استراتيجيتها لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا وإدارة برنامج التطعيم الخاص بها.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الأسبوع الماضي إن إدارته قد أمنت 20 مليون جرعة، دون إعطاء تفاصيل عن موعد وصولها وتكلفة ذلك. وأضاف أن الحكومة أبرمت أيضا صفقة للحصول على 5ر1 مليون جرعة أولية من لقاح أسترازينيكا، والتي قد تصل هذا الشهر والشهر المقبل .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه مع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات متزايدة من العلماء والنقابات العمالية لعدم نشر استراتيجيتها في وقت سابق.

وقال جون ستينهوزين، زعيم التحالف الديمقراطي، للصحفيين اليوم الاثنين: "سوف نحتاج إلى بدء توزيع جماعي (للقاح) بحلول مارس أو أبريل على أبعد تقدير لتجنب موجة ثالثة مع اقتراب فصل الشتاء ... لذا فإن الحصول على 20 مليون - أو 200 مليون (جرعة) لهذا الأمر - في أغسطس أو سبتمبر ليس إنجازا، بل إنه فشل".

كما قال ستينهوزين إن الحزب يريد أن يعرف من أين ستأتي اللقاحات وعدد الجرعات في كل شحنة ومتى ستصل.

وقال إن الحزب طلب أيضا تفاصيل الميزانية لكل من الاستحواذ وبرنامج التطعيم، وسوف يتخذ إجراءات قانونية إذا فشلت حكومة رامافوزا في الرد في غضون سبعة أيام.

وأشار ستينهوزين إلى أن حكومة مقاطعة ويسترن كيب بدأت النظر في شراء اللقاحات بشكل مستقل، على الرغم من أن الحكومة الوطنية تدير العملية.

ويبلغ عدد سكان جنوب أفريقيا 60 مليون نسمة، وسجلت البلاد أكثر من 3ر1 مليون إصابة مؤكدة حتى الآن ونحو 37 ألف حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في القارة.