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مدير الدفاع المدني يرعى الملتقى الأول للعمليات "عبر الاتصال المرئي"

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مدير الدفاع المدني يرعى الملتقى الأول للعمليات "عبر الاتصال المرئي" مدير الدفاع المدني يرعى الملتقى الأول للعمليات "عبر الاتصال المرئي"
بمشاركة نخبة من المختصين ويهدف للارتقاء بمستوى العمل الميداني

مدير الدفاع المدني يرعى الملتقى الأول للعمليات

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو "عبر الاتصال المرئي" اليوم، انطلاق أعمال الملتقى الأول للعمليات الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال العمليات من ضباط المديرية العامة للدفاع المدني.

ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى العمل الميداني بمديريات الدفاع المدني بالمناطق في مختلف المجالات من خلال تقديم عدد من الأوراق العلمية ومناقشة الموضوعات التخصصية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات؛ للوقوف على أفضل التجارب والممارسات وتذليل الصعوبات والتحديات كافة والعمل على معالجتها والوصول لنتائج إيجابية تخدم العمل الميداني، قدم من خلالها عدد (21) ورقة عمل، قدمها عدد من المتخصصين.

وناقشت أوراق العمل المقدمة الموضوعات التالية: "حصر وتوحيد إجراءات سير العمل في الجانب الميداني وتوثيقها، مراكز التدخل في المواد الخطرة، المستجدات في تحليل المخاطر والعمل التطوعي".مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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