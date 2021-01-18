مستشفى النور بمكة: أكثر من 9 آلاف زيارة للطب المنزلي في عام 2020

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بلغ عدد الزيارات الفعلية لقسم الطب المنزلي بمستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة أكثر من 9640 زيارة؛ كما بلغ عدد الزيارات الافتراضية 1520 زيارة، من قبل فريق متخصص يضم أطباء وتمريضاً وعلاجاً طبيعياً وتغذية علاجية وخدمة اجتماعية، وبلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات الطب المنزلي 459 مريضًا والذين يتلقون علاجهم في منازلهم بين أهاليهم وذويهم.

وأبان مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور مطلق المالكي أن القسم يقدم خدماته للمرضى بعد تحويلهم للبرنامج من قبل الطبيب المعالج في المستشفى وفق معايير محددة من خلال فريق طبي مؤهل.

وبين أن برنامج الطب المنزلي يقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مجهز تجهيزاً يضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى في منازلهم والاطمئنان عليهم وهم في محيط أسرهم دون الحاجة لدخولهم المستشفى، ومساعدتهم على استعادة عافيتهم بشكل أفضل عوضًا عن التنويم بالمستشفى، بما يجنبهم العدوى التي قد تحدث لوجودهم لفترات طويلة في المستشفى.

وقالت مديرة إدارة الرعاية المنزلية الدكتورة دعاء كلنتن إن قسم الطب المنزلي بمستشفى النور التخصصي وفر للمرضى في عام 2020م 100 جهاز طبي، شملت 57 سريراً طبياً مع مرتبة هوائية و6 أجهزة تكثيف الأوكسجين و3 أجهزة تنفس صناعي متنقلة

مشيرة إلى أن قسم الطب المنزلي يعمل وفق خطة تطويرية قادمة في مستوى تنوع الخدمات من خلال افتتاح عيادات للطب المنزلي وعيادات للشيخوخة، وذلك ضمن التقدم والتطور الذي يسعى مستشفى النور التخصصي لتحقيقه بشكل مستمر، مواكبة مع تطلعات ورغبات مرضاها والمراجعين.مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة