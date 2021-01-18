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بلدية جنوب جدة تزيل 23 ألف متر مربع من الأسوار المخالفة

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ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات

بلدية جنوب جدة تزيل 23 ألف متر مربع من الأسوار المخالفة

أزالت بلدية الجنوب الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، وضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية، عدداً من الأسوار بحي "البركة" والتي أقيمت بشكل مخالف، على مساحة قدرت بـ 23000م٢.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة سبعة من "الأحواش"، والتي أقيمت بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية واصلت خلال الفترة الماضية تكثيف جولاتها الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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